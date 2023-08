Cedro a rischio, chiuso al traffico veicolare e pedonale il varco Ztl di Via Roma

E’ stato chiuso al traffico veicolare e pedonale oggi pomeriggio, mercoledì 23 agosto, il varco di accesso alla Zona a traffico limitato di Via Roma a Siena, di fronte all’ex ospedale psichiatrico. La chiusura si è resa necessaria in seguito delle verifiche su un albero di cedro del Libano, le cui condizioni potrebbero essere rischiose per veicoli e pedoni. Date le dimensioni imponenti della pianta e dei rami che sovrastano il piazzale sul lato destro del complesso, sono in corso le operazioni di rimozione di alcune autovetture in sosta lungo il tratto stradale.

L’alleggerimento della pianta, con l’obiettivo di scongiurare ulteriori rischi, sarà effettuato nelle prime ore del mattino di domani giovedì 24 agosto: a causa della situazione emergenziale, non è infatti possibile far pervenire immediatamente sul luogo le attrezzature necessarie.

Per quanto riguarda le circolazione veicolare della Ztl rimane invariata l’uscita da via dei Pispini, mentre per l’ingresso i permessi sono stati automaticamente abilitati per i varchi alternativi di Porta Ovile, Porta Tufi e Porta San Marco. Il trasporto di mezzi pubblici, ambulanze e taxi è anch’esso in fase di riorganizzazione da parte della Polizia Municipale che è al lavoro, nei limiti del possibile, per predisporre la necessaria segnaletica stradale.