Cavallo ‘contromano’ sulla Siena – Firenze, traffico in tilt

Un cavallo sulla Siena – Firenze e, per usare una famosa espressione da telecronaca di Palio, “un cavallo in contromano, situazione difficilissima”. La presenza dell’animale ha mandato in tilt il traffico in prossimità dello svincolo di Monteriggioni. Immediata la segnalazione da parte dei tanti automobilisti e la polizia municipale di Monteriggioni è riuscita a fermare e recuperare poco dopo l’animale, che camminava impaurito vicino al guardrail. Non è stata una impresa facile ma alla fine il cavallo è stato recuperato e riconsegnato al proprietario.