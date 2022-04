Catcalling e molestie, l’avvocato del professore: “Non risulta indagato. E i messaggi non erano maliziosi”

“Il professore è molto dispiaciuto e si scusa con la ragazza, lo aveva già fatto personalmente, e con chiunque possa essersi sentito offeso da quei messaggi. Messaggi che comunque sono stati fraintesi perché non avevano uno scopo malizioso”. Sono le parole dell’avvocato Maurizio Forzoni che sta assistendo il docente del Liceo Artistico finito nell’occhio del ciclone dopo che una sua ex studentessa ha denunciato alcune sue presunte molestie sessuali. Sul caso, lo ricordiamo, sta indagando la Procura di Siena. Ed il calvario che la giovane avrebbe vissuto è stato descritto ieri, durante una conferenza stampa. Mesi dopo aver finito il suo percorso scolastico la ragazza ha deciso di rivolgersi al centro Donna chiama Donna. Da lì sono poi arrivate le segnalazioni tramite pec, alla dirigente scolastica dell’Istituto, e agli uffici scolastici regionale e provinciale. Segnalazioni che la preside ha infine trasmesso alla Procura di Siena. “Ma lui ancora non ha ricevuto nessun avviso dalla Procura. E ad oggi non risulta indagato- ricorda Forzoni-. C’è un procedimento disciplinare pendente nel quale si sta difendendo”