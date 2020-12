Castelnuovo: taglio del nastro per il parco urbano “Tina Anselmi”

Apertura ufficiale questa mattina, sabato 19 dicembre, per il parco urbano “Tina Anselmi” a Castelnuovo Berardenga. I nuovi spazi verdi pubblici sono stati realizzati di fronte alla Rsa, Residenza sanitaria assistita, “Villa Chigi” grazie alle donazioni di alcune famiglie di ospiti della struttura per anziani con la compartecipazione del Comune e della Regione Toscana. L’appuntamento si è svolto nel rispetto delle norme anti Covid-19, alla presenza, fra gli altri, del sindaco, Fabrizio Nepi, della giunta e di tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione dei nuovi spazi verdi.L’intervento ha permesso la sistemazione dell’area pubblica adiacente la Rsa “Villa Chigi”, con la realizzazione di un parco giochi con attrezzature per bambini, un campo polivalente, un’area relax per anziani e uno spazio di sgambamento per i cani. L’investimento complessivo ammonta a circa 100 mila euro, di cui 80 mila euro provenienti dalla donazione e circa 20 mila euro messi a disposizione dal Comune castelnovino con risorse proprie e fondi regionali.