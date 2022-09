Castelnuovo: Giornate europee del patrimonio al Museo del Paesaggio

Il Museo del Paesaggio di Castelnuovo Berardenga aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio promosse dal Ministero della Cultura e in programma sabato 24 e domenica 25 settembre. Le iniziative sono gratuite ma con prenotazione obbligatoria.

Sabato 24 settembre, alle ore 16.30, è prevista una visita guidata al Museo del Paesaggio seguita da un laboratorio sulla tessitura a mano in collaborazione con l’associazione Quinquatrus, nata nel 2013 per promuovere il comprensorio chiantigiano attraverso l’arte, l’artigianato e una “cultura del saper fare” legata agli oggetti di uso quotidiano e agli antichi mestieri del territorio. Domenica 25 settembre l’appuntamento sarà dedicato ai bambini, con una visita guidata del Museo che prenderà il via alle ore 11 e accompagnerà i più piccoli alla scoperta della vita contadina mezzadra e delle tradizioni chiantigiane. Dopo la visita, i bambini presenti potranno partecipare a un laboratorio artistico.

Per informazioni e prenotazioni, è possibile contattare i numeri 0577-351337 o 340-5163211, anche via WhatsApp, o scrivere all’indirizzo [email protected].