Castelnuovo Berardenga, lavori del Consorzio di bonifica sul torrente Malena

Conclusi i lavori di manutenzione ordinaria del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud su un tratto del torrente Malena che scorre in località Santa Maria a Dofana, nel territorio comunale di Castelnuovo Berardenga. Cb6 ha rimosso la vegetazione erbacea infestante presente in eccesso nella sezione idraulica del torrente e ha anche eliminato alcune piante secche, instabili e in procinto di cadere. La loro presenza nei corsi d’acqua ne limita l’efficienza e l’officiosità idraulica, aumentando il rischio di esondazioni e alluvioni. La presenza in questa zona di due ponti di attraversamento della strada provinciale di Monteaperti rendeva l’intervento ancora più necessario, visto che anche il passaggio della Via Francigena.

Il tratto in cui sono stati effettuati i lavori fa parte di un Sito Natura 2000: l’intervento è stato quindi realizzato seguendo le prescrizioni rilasciate dall’ufficio ambiente della Regione Toscana. Tutti gli interventi del Consorzio sono poi realizzati seguendo le disposizioni regionali per la conservazione e la manutenzione dei corsi d’acqua e dell’ecosistema toscano.