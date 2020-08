Castelnuovo Berardenga e Monteriggioni, progetto congiunto per la sicurezza stradale a Quercegrossa

Castelnuovo Berardenga e Monteriggioni uniscono le forze per migliorare la sicurezza stradale del tratto della SR 222 Chiantigiana che attraversa Quercegrossa, frazione di entrambi i Comuni. Le due amministrazioni comunali presenteranno entro le prossime settimane, in forma congiunta, un progetto per partecipare al bando per la sicurezza stradale promosso dalla Regione Toscana per finanziare interventi sulla viabilità regionale interna ai centri abitati. Il progetto, già definito dagli uffici tecnici delle due amministrazioni, con Castelnuovo Berardenga capofila, prevede la realizzazione di passaggi pedonali rialzati e marciapiedi e l’installazione di semafori, al fine di garantire la sicurezza sia stradale che pedonale.