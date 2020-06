Castelnuovo Berardenga, domani al via i centri estivi del Comune in tutte le frazioni

Prenderanno il via da lunedì 22 giugno i centri estivi per bambini, da 3 a 14 anni, organizzati dal Comune di Castelnuovo Berardenga. I campi solari, si svolgeranno da giugno ad agosto, nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19 tra Castelnuovo e le frazioni di Quercegrossa, Pianella, San Gusmè, Geggiano e Villa Sesta.

“L’amministrazione comunale di Castelnuovo Berardenga – afferma il sindaco, Fabrizio Nepi – ha stanziato 26 mila euro, di cui 5 mila da parte della Regione Toscana, per contribuire ad aiutare le famiglie nella gestione dei figli e per facilitare la socializzazione tra i cittadini più piccoli. Le attività estive sono, per Castelnuovo, un appuntamento consolidato per il nostro territorio ma quest’anno hanno una valenza maggiore sia per le conseguenze economiche che ha avuto il COVID !9 sulle famiglie sia per quelle sociali per bambini e ragazzi che finalmente potranno ritrovarsi, in condizioni di sicurezza”.

Il calendario dei campi estivi. Da lunedì 22 giugno al 4 luglio a Quercegrossa prenderà il via Summer Sport, presso gli impianti sportivi, per bambini da 6 ai 14 anni. A Villa a Sesta, dal 29 giugno al 31 luglio, si svolgerà ‘Incontriamoci alla Villa’ per la fascia età da 6 a 10 anni. Il capoluogo ospiterà due campi: dal 29 giugno al 24 luglio, presso gli impianti sportivi, per i bambini da 6 a 10 anni si svolgerà ‘Il Gioco è un gioco’ dalle 8 alle 17 e dal 27 luglio al 27 agosto presso la polisportiva ‘La Bulletta’ per la fascia 6 – 11 ani. Alla scuola materna di San Gusmè, dal 29 giugno al 31 luglio, si terrà ‘Kiriku ed altri eroi’ per la fascia di età 3 – 6 anni dalle 8.30 alle 13.30. A Pianella saranno due le attività organizzate: dal 29 giugno al 7 agosto con il centro estivo per bimbi da 3 a 5 anni nella scuola dell’Infanzia e dal 29 giugno al 28 agosto presso la piscina di Pianella per la fascia di età 4 – 14 anni. Anche il Bosco di Geggiano sarà protagonista delle iniziative estive con ‘Le avventure di Cipollino’ che si svolgerà dal 15 luglio al 7 agosto e dal 24 agosto al 4 settembre per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.