Castelnuovo Berardenga, al via Musica Night ed il premio Calici di Stelle

Si terrà sabato 8 agosto due appuntamenti imperdibili fatti di divertimento, musica, teatro e buon vino. Castelnuovo Berardenga riaccende le luci del teatro con Musical Night. Non sarà solo uno spettacolo ma una serata dedicata al teatro, al vino ed alle bellezze del territorio. Una serata ricca di appuntamenti, si inizierà alle 19.

La serata animerà Piazza Marconi, nel cuore di Castelnuovo Berardenga, e si aprirà alle ore 18.30 con un incontro-aperitivo in compagnia di Francesca Nunzi, che presenterà i suoi nuovi romanzi in prima nazionale. L’attrice è, infatti, anche una prolifica e apprezzata autrice. Dalle ore 19, fino alle ore 21.30, sarà possibile degustare vini di produzione locale guidati da esperti sommelier FISAR, in arrivo dalla delegazione Siena e Valdelsa, e da Carlotta Salvini, migliore Sommelier d’Italia “in forza” all’azienda agricola Felsina.

L’appuntamento continuerà alle ore 21.30 con il Sogno del Teatro, che vedrà tra i suoi protagonisti alcuni dei più bei nomi del teatro, del cinema e della televisione italiani, quali le star del musical Luca Giacomelli Ferrarini, Cristian Ruiz, Silvia Querci e due signore della scena, del grande e piccolo schermo, Francesca Nunzi e Giorgia Trasselli, insieme a Chiara D’Andrea, che sarà anche direttrice musicale della serata, e Marco Predieri, attore, regista e direttore artistico dell’evento. La suggestiva messa in scena, unica nel suo genere, porterà i protagonisti a raccontarsi attraverso lettere, confessioni e ricordi, ma, soprattutto, interpretando dal vivo alcuni dei brani più celebri dei grandi musical nazionali e internazionali dei quali sono stati protagonisti. L’appuntamento è a pagamento (costo del biglietto 20 euro), con posti numerati e prenotazione obbligatoria al numero 340.2533065, nel rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione del contagio da Coronavirus.

La serata si concluderà con la consegna del premio Calici di Stelle, i premi verranno consegnati dal sindaco di Castelnuovo Berardenga Fabrizio Nepi. I riconoscimenti saranno intitolati alla memoria di un personaggio significativo dello spettacolo italiano e ogni categoria sarà abbinata a un vino che, per caratteristiche, ne rappresenta le motivazioni di attribuzione. A illustrare l’abbinamento sarà Carlotta Salvini, Miglior Sommelier Fisar 2019. Questi i premi: Premio Calici di Stelle David Zard Migliore artista di musical Femminile a Silvia Querci; Premio Calici di Stelle David Zard Migliore artista di musical maschile a Luca Giacomelli Ferrarini; Premio Calici di Stelle Garinei e Giovannini Miglior interprete di commedia e commedia musicale a Francesca Nunzi; Premio Calici di Stelle Manuel Frattini per la migliore interpretazione di un ruolo protagonista in un musical a Cristian Ruiz; Premio Calici di Stelle Paolo Poli alla carriera a Giorgia Trasselli.