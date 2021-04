Castelnuovo, 20 mila euro dalla Toscana per la realizzazione di due orti urbani

Il Comune di Castelnuovo Berardenga riceverà dalla Regione Toscana 20 mila euro per la realizzazione di due orti urbani in via Turati, nel capoluogo, e a Ponte a Bozzone.

Il contributo è stato assegnato nell’ambito del bando “Centomila orti in Toscana”, a cui il Comune castelnovino aveva partecipato nelle scorse settimane presentando un progetto di valorizzazione delle aree verdi come spazi didattici e sociali da mettere a disposizione della comunità e, in particolare, dei cittadini più giovani.

“Il progetto sugli orti urbani – spiega Mauro Minucci, assessore all’agricoltura e patrimonio di Castelnuovo Berardenga – sarà realizzato in due aree verdi già individuate in terreni di proprietà comunale in via Turati, nel capoluogo, e a Ponte a Bozzone. I due spazi saranno riqualificati e messi a disposizione della comunità per promuovere e rafforzare iniziative di cittadinanza attiva coinvolgendo le associazioni locali e, in particolare, i cittadini più giovani per sensibilizzarli verso la tutela dell’ambiente e la cura degli spazi comuni con una gestione condivisa e attenta all’agricoltura sostenibile”.

“L’investimento complessivo previsto dal Comune castelnovino – aggiunge Minucci – ammonta a circa 33 mila euro e il contributo ricevuto dalla Regione Toscana sarà integrato da risorse proprie per riqualificare le due aree verdi. Una volta formalizzata l’assegnazione del contributo regionale all’amministrazione comunale, inoltre, saranno individuati i soggetti incaricati della gestione dei due spazi, coinvolgendo associazioni già presenti sul territorio, associazioni di scopo o soggetti privati”.