A Castellina in Chianti si è verificato un incidente tra un camion e un suv, all’altezza del km 42+650 della Sr 222: le cause sono in corso di accertamento, sul posto si trova la polizia municipale di Castellina in Chianti, con l’ausilio dei carabinieri della stazione di Castellina e di Gaiole.

Ci sono dei feriti, non gravi. La strada Sr 222 è chiusa al traffico.