Castellina in Chianti, 70% di raccolta differenziata. Il sindaco: “Risultato importante”

Castellina in Chianti si conferma tra i primi comuni più virtuosi secondo l’Ato Rifiuti Toscana sud-est. Con il 70% di raccolta differenziata il comune chiantigiano conferma il buon operato condotto dai cittadini e dagli esercizi commerciali. Il dato segna anche un aumento di circa il 33 per cento rispetto ai risultati raggiunti dal 2011 al 2019 e conferma l’operatività del nuovo sistema di raccolta introdotto, in collaborazione con Sei Toscana, nel corso del 2019 puntando sui cassonetti ad accesso controllato. Dopo la fase di sperimentazione con postazioni “aperte” e utilizzabili anche senza la 6Card, da alcuni mesi la stessa 6Card è diventata indispensabile per conferire i rifiuti nei cassonetti dividendoli per tipologia.

“La percentuale del 70 per cento – afferma il sindaco di Castellina in Chianti, Marcello Bonechi – è un risultato importante raggiunto grazie all’impegno dei cittadini e degli esercizi commerciali, che ringrazio sentitamente. Il nuovo sistema ha avuto qualche difficoltà iniziale, ma, grazie alla collaborazione della comunità, è stato recepito presto e ha potuto andare a regime correttamente, come dimostrano e confermano i dati. La riorganizzazione della raccolta con i cassonetti ad accesso controllato si è posta come obiettivi principali il miglioramento della gestione, della riduzione e del riciclo dei rifiuti e questi risultati stanno arrivando. Adesso dobbiamo continuare sulla strada intrapresa e migliorare ulteriormente, unendo il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla normativa alla tutela del nostro ambiente”.