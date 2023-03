Castellina in Chianti, 45mila da Acquedotto del Fiora per il serbatoio Macia Morta

Acquedotto del Fiora stanzia oltre 45mila euro per Castellina in Chianti. Nel comune chiantigiano AdF ha avviato un importante intervento per il miglioramento infrastrutturale del serbatoio di Macia Morta, continuando così a sviluppare il proprio consistente piano di investimenti a favore della comunità e del territorio, all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e dell’ambiente. Tutto questo grazie al rapporto di fiducia e alla proficua collaborazione con l’amministrazione comunale di Castellina in Chianti, un impegno comune per dare risposte sempre più efficaci ai cittadini.

I lavori, già in corso, prevedono interventi strutturali che garantiranno tra l’altro una sempre maggior sicurezza per il personale che deve accedere al serbatoio, l’impermeabilizzazione delle vasche di accumulo e il completo rinnovamento di tutto il piping idraulico – ossia del sistema di tubazioni che collegano le diverse apparecchiature di un impianto.

Per limitare al minimo le sospensioni del flusso idrico ai cittadini, AdF ha deciso di realizzare un bypass che collegherà direttamente la rete di adduzione con quella di distribuzione, escludendo così il serbatoio di Macia Morta fino alla fine dell’intervento. In tal modo, sarà necessario sospendere l’erogazione di acqua solo nelle fasi di allaccio e rimozione di tale bypass. La prima delle due fasi è stata programmata per martedì prossimo, 7 marzo: in tale data, nella fascia oraria compresa tra le 9 e le 11, potrebbero verificarsi temporanee mancanze di acqua nelle località di podere Valverde, Macia Viva, Casalvento, strada vicinale di San Martino, via Fiorentina, strada vicinale di Salivolpi, via Firenze, via Bologna, via Milano, via Val d’Elsa, la Borghetta, S.P.130 dal km 10.6 al km 12, Ricudda, Siepi, la Piaggia, via Etrusca, via di Salivolpi, via Castellina Vecchia, Rocca, Palazzolo, via A. Moro, Ferrozzola, S.P. 51 di Castellina dal km 0 al km 1.4, via dello Sport, via del Mandorlo, via di Croce Fiorentina, via dei Castagni, via dell’Artigianato, S.R. 222 da via Artigniato e località Croce Fiorentina, Casamonti, Tramonti e zone limitrofe.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette. Per informazioni sugli interventi in programma è possibile consultare il sito www.fiora.it, cliccando sulla sezione “Cerca lavori in corso”.