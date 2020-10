I vigili del fuoco del comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti questa mattina intorno alle 5.50 in Via Martiri del Belfiore a Poggibonsi, per l’incendio di un cassonetto di rifiuti, che ha in parte interessato anche una vettura parcheggiata adiacente. Non si segnalano persone coinvolte.