Cassa integrazione in deroga, oltre 32mila le richieste presentate in Toscana

“Sono 32.633 le richieste di autorizzazione alla Cassa integrazione in deroga presentate dal 31 marzo ad oggi da aziende con unità produttive in Toscana”, A comunicarlo è la stessa Regione che aggiunge “5.205 in più rispetto a quelle pervenute alla direzione Lavoro della Regione entro venerdì 17 aprile, che erano state 27.428.I lavoratori interessati alla richiesta di Cassa Integrazione in deroga sono per il 53% operai, per il 38,4% impiegati, per l’8,3% apprendisti e per lo 0,28% quadri”.

“I lavoratori coinvolti sono complessivamente 81.483, di cui 49.025 donne e 32.458 uomini. Di questi 2.405 sono residenti fuori regione”, spiega la Regione, Sono oltre 18 mila le ore di cassa integrazione richieste . “Il numero medio giornaliero di domande è di 1.360 (contro le 1.714 registrate la settimana scorsa)- si legge nella nota-. Si osserva quindi un ulteriore calo del numero delle richieste settimanali, dopo il boom della prima settimana che aveva visto arrivare quasi 20 mila domande”.

Pisa, Firenze e Lucca i territori con più domande, di 28 è il numero di giornate full-time. Commercio, alloggio e ristorazione i servizi dove ci sono state maggiori richieste.”Il dato, come comprensibile, si sta stabilizzando, mentre l’attenzione si sposta ora sulla effettiva concretizzazione della misura- questo il commento-.I lavoratori coinvolti nelle domande di Cigd sono per il 60,6% donne: la componente femminile, dunque. appare maggiormente colpita in termini di posizioni lavorative”.