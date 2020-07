Dramma a Monteguidi, località nel comune di Casole d’Elsa, dove è morto un motociclista. A quanto si apprende l’uomo, mentre era in un bosco, aveva accusato un forte dolore nella regione del torace. Proprio la zona in cui si trovava la vittima avrebbe complicato la gestione dei soccorsi e, come viene riferito, il personale sanitario è potuto intervenire solamente attraverso l’elisoccorso Pegaso