Caso Vallortigara e caro mensa, Benini: “Sono nell’occhio del ciclone? No, la vita è fatta anche di strappi”

Dopo la discussione con Vallortigara, il caro mensa e le critiche dalla maggioranza Paolo Benini è finito nell’occhio del ciclone? “No. Sto facendo quello in cui credo e la vita, così come l’apprendimento, sono fatti di strappi. Se fosse una vita lineare sarebbe piatta”. Questa la risposta dell’assessore del Comune di Siena a margine della presentazione del patto per la pista polivalente di Sant’Andrea. Sul caso del caro mensa “la questione è stata strumentalizzata” ed “io ho posto un problema di sistema” perché “bisogna sapere guardare questo fenomeno”. Quanto al rapporto con l’atleta olimpica “sono sempre stato tranquillo e disteso”, ha aggiunto Benini.