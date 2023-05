Caso Stella, la candidata del Pd: “Ingenuità commessa per passione politica ed inesperienza”

“Ho commesso un’ingenuità per la quale ho già provveduto a scusarmi formalmente con il mio istituto e il mio dirigente scolastico. La mia prima partecipazione da candidata ad una competizione elettorale, unita alla mia grande passione per la politica, mi hanno fatto fare questo. Uno sbaglio per il quale, nel profondo rispetto che nutro per l’istituzione scolastica e per il mio partito, mi sono sentita in dovere di porgere immediatamente le mie più sincere scuse”.

Lo scrive in una breve nota Francesca Stella, docente di lettere all’istituto Bandini di Siena e candidata nelle file del Pd per il consiglio comunale, che ha inviato, attraverso la sua mail di lavoro, materiali di propaganda elettorale ai propri studenti delle classi del Bandini. Si unisce alle scuse il Pd comunale con Roncucci che chiede di “evitare facili strumentalizzazioni in una campagna elettorale dove assistiamo ogni giorno a forzature del quadro che regolamenta la propaganda elettorale”