Caso Rossi, Zanettin: “Proporrò l’invio degli atti alla Procura di Genova”. Il 21 dicembre la perizia per simulare la caduta

“Quanto ha dichiarato il colonnello Pasquale Aglieco appare oggettivamente grave. Proporrò alla Commissione di inviare il resoconto della seduta alla procura della repubblica di Genova e al Csm, per ogni competente valutazione sull’operato dei magistrati citati nella audizione”. Sulle parole dette qualche giorno fa dall’ex comandante provinciale dei carabinieri di Siena l’ultima presa di posizione netta è di Pierantonio Zanettin, presidente della Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi. Quanto detto da Aglieco durante l’audizione non poteva non passare sotto traccia. Zanettin ha anche annunciato che “che il 21 dicembre i Ris, incaricati dalla commissione della maxi perizia, inizieranno a Siena i primi rilevi e simuleranno la caduta di un grave in condizioni il più possibile analoghe a quelle del 6 marzo 2013, data della morte di Rossi”. Intanto l’Ufficio di presidenza della Commissione di inchiesta sulla morte di David Rossi “ha disposto una perizia collegiale, affidata a tre medici legali che affiancheranno i carabinieri del Ris nelle indagini sulla morte del responsabile della comunicazione di Mps-si legge in una nota-. Si tratta di Vittorio Fineschi, professore di Medicina legale presso il dipartimento di Scienze anatomiche, istologiche, medico-legali e dell’apparato locomotore all’università La Sapienza di Roma, di Roberto Testi, direttore di Medicina legale Asl città di Torino, e di Antonina Argo, responsabile della scuola di specializzazione di Medicina legale presso l’Università di Palermo”.