Caso pakistani, il PD: “Sui migranti la destra non sa che pesci prendere”

“La verità della destra in questa città sui migranti è che non sa che fare e che pesci prendere: lo ha dimostrato anche in consiglio comunale, con con una presenza ed interventi imbarazzanti”.

Così in una nota il Pd di Siena replica alla maggioranza.

“Dopo che alcuni volontari della città avevano chiesto un incontro all’amministrazione e a tutti i gruppi consiliari, le formazioni di opposizione hanno raccolto il punto di vista di tanti nostri cittadini impegnati con il Terzo settore, la Chiesa e la Caritas ad accogliere oggi i pakistani, domani chi arriverà a Siena-si legge-.La mozione si poneva come obiettivo di impegnare l’amministrazione ad essere parte attiva dell’organizzazione di un piano di accoglienza che arrivasse laddove non riescono gli istituti previsti dalla legge, prevedendo anche piccoli sostegni che consentano al Terzo settore e ai volontari di dare il minimo necessario agli ospiti della nostra città”.

Proseguono dal Pd: “la mozione è stata depositata il 13 dicembre, ma prima anticipata alla maggioranza per darle tempo di maturare una proposta per una linea comune. E, invece, ha dimostrato sin qui di non averci voluto lavorare, forse distratta nei propri dispetti interni. Quindi, respingiamo al mittente le accuse di strumentalizzazione su questa mozione”.

“Comunque, considerando che il bisogno viene prima della polemica politica, ci faremo parte attiva per chiedere intanto la riconvocazione della commissione a suo tempo istituita per la distribuzione dei sostegni contro il caro vita, per capire se esistano ancora risorse da impegnare, per dare alcune prime risposte per migliorare l’accoglienza in questa emergenza; e poi comprendere se ci siano davvero gli spazi perché il consiglio comunale abbia un’altra possibilità per un’espressione più dignitosa ed unanime sul valore dell’accoglienza nella nostra città”, concludono i dem.