Caso David Rossi, Ascheri: “Tesi omicidio? Più grande fake news degli ultimi anni. Chiedo un incontro pubblico”

Il caso David Rossi è “la più grande fake news degli ultimi dieci anni” ed ancora dietro alla vicenda “si è formata una lobby che non può tornare indietro” dalla propria narrazione. Parole di Raffaele Ascheri dette stamattina alla stampa in una conferenza organizzata, da lui stesso, al vicolo di Monte Pio. Per Ascheri quanto accaduto a marzo del 2013 “non è un mistero italiano” ma bensì “un evento chiarissimo su cui si sono espressi il tribunale di Siena, quello di Genova ed anche il giudice del lavoro Delio Cammarosano”. Proprio la causa civile giuslavoristica, che era stata presentata da Antonella Tognazzi contro Mps e che è stata rigettata dallo stesso Cammarosano, è uno dei fil rouges del ragionamento portato dallo scrittore. Ma non solo perché numerose sono state le stilettate nei confronti de Le Iene: Ascheri ha citato a più riprese la puntata dello scorso 30 ottobre, focalizzata sul caso Rossi, ed ha parlato di “un’offensiva mediatica in grande stile” condotta dalla trasmissione verso una città “assuefatta ad un’inevitabile aggressione”. Numerosi infine gli appelli di Ascheri alla famiglia “per un confronto pubblico e con un contraddittorio. E non di fronte a microfoni amici”.