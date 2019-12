Caso Castrucci, il docente andrà in pensione il 1º gennaio 2020

La sezione riservata ai Professori di I fascia del Collegio di Disciplina dell’Università di Siena si è insediata questa mattina per esaminare gli atti trasmessi dal Rettore in relazione alla proposta di sanzione per il prof. Emanuele Castrucci.

“Durante la riunione – questo si legge nella nota dell’università-, il Collegio ha preliminarmente esaminato gli atti trasmessi dal Rettore, unitamente al materiale accessorio utile per valutare i profili disciplinari connessi alle esternazioni via twitter del Prof. Castrucci”.

“Tra gli atti esaminati- continua-, vi è anche il Decreto Rettorale con il quale il Rettore ha disposto, su richiesta dell’interessato, il collocamento in pensione del Prof. Castrucci a decorrere dal 1 gennaio 2020. Il Collegio ha deciso, per acquisire ulteriori elementi di giudizio, di convocare, oltre all’interessato, alcuni rappresentanti degli studenti di Giurisprudenza e il Presidente del Comitato della Didattica”.