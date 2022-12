Caso Asp, la commissione: “Bilancio in regola, il buco non c’è”

“Il bilancio Asp è in regola, il buco non c’è”, a dirlo è lo stesso presidente della commissione Asp città di Siena, il consigliere Giulia Periccioli. L’incontro di stamani, che ha visto l’intervento dei sindaci revisori, ha infatti permesso di chiarire le posizioni che avevano portato a tre note che apparentemente si contraddicevano sullo stato delle cose del bilancio della partecipata del Comune. Nelle precedenti audizioni, erano intervenuti il presidente di Asp Mario Valgimigli e il segretario generale del Comune di Siena, Franco Caridi.

“Questa mattina abbiamo sentito i sindaci revisori – spiega ancora Periccioli- che hanno spiegato le loro posizioni e chiarito quelle che sembravano divergenze. Il risultato è che tecnicamente il bilancio è in regola, il buco non c’è”. “Il dato a questo punto – aggiunge – diventa prettamente politico, ed ognuno di noi si riserverà di fare le proprie conclusioni in base alle nostre posizioni”.

“Adesso – conclude -, il prossimo appuntamento diventa il consiglio comunale nel quale esporremo tutto quanto. Al momento non si sa la data, ma l’obiettivo è quello di portare le conclusioni della commissione nella prossima riunione che immagino si terrà negli ultimi giorni del 2022”.

Emanuele Giorgi