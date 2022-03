Casal di Pari, esercitazione coordinata nella galleria lungo la strada ss223: traffico interdetto

Nella notte di giovedì 3 marzo si svolgerà un’esercitazione con simulazione di un’emergenza all’interno della galleria “Casal di Pari”, sulla strada statale 223 “di Paganico” (direttrice Grosseto-Siena). Per consentire lo svolgimento delle operazioni la strada sarà temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni tra lo svincolo di Casal di Pari e lo svincolo di Iesa, a partire dalle 21.00 fino alle 24.00. Il traffico sarà deviato sui percorsi alternativi: – in direzione Siena: uscita obbligatoria allo svincolo Casal di Pari, prosecuzione su viabilità comunale in direzione Pari, e rientro sulla SS223 altezza Hotel Terme del Petriolo; – direzione Grosseto: uscita obbligatoria allo svincolo di Iesa, prosecuzione su viabilità secondaria in direzione terme del Petriolo, prosecuzione su viabilità comunale frazione Leccio e rientro sulla SS223 allo svincolo di Casal di Pari.

Durante l’esercitazione rimarrà comunque percorribile il tratto alternativo Civitella Paganico – San Lorenzo in Merse in entrambe le direzioni di marcia. L’esercitazione viene effettuata ai sensi del Decreto Legislativo 264/06 che disciplina la sicurezza delle gallerie della rete TEN. In particolare il decreto prevede l’esecuzione di prove in scala reale di situazioni emergenziali che coinvolgono la catena di allertamento e l’intervento diretto degli enti di soccorso in caso di eventi funesti all’interno delle gallerie. Parteciperanno: Anas, Provincia di Grosseto, Comune di Civitella Paganico, Vigili del Fuoco, Polizia Stradale, 118, con il coordinamento della Prefettura di Grosseto. Lo scenario prevede la simulazione di un incidente in galleria con il coinvolgimento di un’autovettura e con la conseguente presenza di due feriti e un principio di incendio con produzione di fumo. Saranno quindi attivate, con il coordinamento operativo dei Vigili del Fuoco e del 118, le squadre di pronto intervento che assicureranno il soccorso ai feriti, la messa in sicurezza della galleria (compreso lo spegnimento dell’incendio) e l’evacuazione di eventuali automobilisti ancora presenti all’interno del tunnel. Infine saranno rimossi i veicoli incidentati e la strada sarà riaperta al traffico.

Nei giorni seguenti verrà eseguito in Prefettura il debriefing dell’esercitazione tra tutti gli enti di soccorso coinvolti per una valutazione congiunta del risultato delle azioni messe in campo ai fini di un consolidamento o di una ottimizzazione delle procedure.