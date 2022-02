Casa della Salute di Montalcino, riorganizzati gli orari dei medici di medicina generale

A causa della prolungata assenza del dottor Silvio Marzi, i medici di medicina generale e il personale della Casa della salute di Montalcino si riorganizzano per garantire la continuità assistenziale. I dottori Agostino Elia, Bernardino Mandarini e Domenico Iovane modificano il proprio orario di ricevimento nella struttura secondo le seguenti modalità:

Agostino Elia:

Lunedì dalle 17.30 alle 18.30; martedì dalle 9 alle 13; giovedì dalle 15 alle 19.

Lunedì dalle 15 alle 19; martedì dalle 15 alle 19; mercoledì dalle 9 alle 13; giovedì dalle 9 alle 13; venerdì dalle 9 alle 13.

Lunedì dalle 9 alle 12; mercoledì dalle 15 alle 17; venerdì dalle 15 alle 19.

Gli stessi medici sopra indicati garantiranno le visite nella Rsa locale, le visite domiciliari e gli accessi all’ospedale di comunità. Per quanto riguarda le attività negli ambulatori periferici, l’Asl Toscana sud est si è attivata per trovare possibili soluzioni temporanee e queste sono in via di definizione.