Carnevale sui pattini, nuova stagione per il Palaestra

Dopo 2 anni di stop forzato a causa della pandemia, è tornato il “Carnevale sui pattini”, 30ennale manifestazione di pattinaggio artistico organizzato da Uisp Siena e dalle associazioni affiliate della provincia nel Palaestra di viale Sclavo gestito dal Comune di Siena. Un momento di condivisione per tutti che mancava da tempo.

“Con questo evento – ha commentato l’assessore allo sport Paolo Benini – abbiamo dato inizio ad una nuova stagione per il palazzetto. La struttura torna, infatti, ad essere un luogo di sport e parallelamente di spettacolo per tutta la comunità con eventi che nascono dal lavoro di squadra con le associazioni del territorio ma non solo. Come è avvenuto e avviene con la Uisp. Per questo, voglio ringraziarla formalmente perché è sempre disponibile e fattiva nel collaborare con l’amministrazione per questo tipo di eventi che contribuiscono ad una visione futura di Palaestra capace di maggiore fruibilità, funzionalità e soprattutto attrattiva”.

A scendere in pista 430 atleti di diverse società. Tra queste Unione Polisportiva Poggibonsese, Polisportiva Mens Sana, Polisportiva Cras, Siena Roller Team, Siena Hockey ed una piccola compagine della Polisportiva Axel Group. E’ mancata la polisportiva Olimpia di Colle di Val d’Elsa, presente alle precedenti edizioni.

Le esibizioni sono state le più svariate e hanno riguardato i gruppi piccoli fino ai collettivi.