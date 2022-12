Montalcino, cacciatore ferito da un cinghiale finisce in ospedale

Un uomo di 76 anni è finito in codice 2 alle Scotte dopo essere caricato da un cinghiale durante una battuta di caccia. Per soccorrere l’uomo, che si trovava a Podernovi nel comune di Montalcino, sono intervenuti in sequenza, poco prima delle 15, l’ambulanza medicalizzata di Montalcino, l’elisoccorso Pegaso 2, i vigili del fuoco di Montalcino, il Sast e i carabinieri di Montalcino tutti coordinati dalla Centrale 118 ed attivati attraverso il numero unico d’emergenza 112. L’uomo, che ha riportato diverse ferite ma non è in pericolo di vita, è stato raggiunto con un mezzo attrezzato per il soccorso con tecniche speleo alpino fluviali giunto dalla centrale dei vigili del fuoco di Siena. Il paziente, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in codice 2 al pronto soccorso di Siena.