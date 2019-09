Carenza di organico, la polizia protesta

La carenza di organico nella polizia, così come le condizioni in cui spesso si trovano a lavorare i poliziotti, è un problema annoso. Per lunedì 16 settembre dalle ore 10 alle ore 12, la sezione provinciale del sindacato Fsp polizia ha indetto una manifestazione pubblica in Montepulciano in via Matteotti, nei pressi della Caserma della Polizia Stradale, per denunciare la carenza degli organici della Sezione Polstrada di Siena e del Distaccamento di Montepulciano, i gravi errori connessi alla gestione di quel personale che si ripercuotono sugli operatori e sull’utenza nonché le vergognose condizioni dello stabile in cui ha sede la Caserma di Montepulciano.

Nel corso della manifestazione saranno distribuiti volantini illustranti le tematiche denunciate.