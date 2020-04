Mandato d’arresto europeo, 33enne in manette: aveva commesso una rapina

Dopo alcuni giorni di ricerca, i carabinieri dell’aliquota operativa del Norm. della compagnia di Montepulciano, hanno rintracciato e arrestato un cittadino bulgaro di 33 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo (MAE) richiesto e ottenuto dalle autorità del Paese d’origine dell’uomo, per una rapina commessa in patria. Il provvedimento perveniva ai militari dal Ministero dell’Interno, Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia. Lo straniero è stato rintracciato dai carabinieri nel centro storico di Montepulciano dove abita. Condotto in caserma, gli veniva notificato il provvedimento e, dopo la redazione dei verbali inerenti alle attività compiute, è stato portato nel carcere senese di Santo Spirito dove rimarrà a disposizione della Corte d’Appello di Firenze, informata della cattura dal reparto procedente, in attesa della procedura di estradizione.