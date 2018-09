Carabinieri, servizi straordinari anti droga a Siena: un arresto e 4 denunce. In azione unità cinofile

Si sono susseguiti durante tutto il fine settimana i controlli della Compagnia Carabinieri di Siena attuati nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei furti e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei comuni di Siena, Rapolano Terme e Monticiano. Nel corso del servizio sono state effettuate ispezioni ad alcuni esercizi pubblici, perquisizioni personali, domiciliari e locali.

Posti in essere numerosi posti di controllo sulle principali vie di comunicazione per garantire la sicurezza ai singoli utenti e prevenire gli incidenti legati all’assunzione di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Nella circostanza i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno identificato un 37 piemontese mentre si aggirava in località Badesse in una zona residenziale nonostante fosse sottoposto al divieto di dimora nel comune di Siena a seguito di alcuni reati precedentemente commessi in questo territorio.

Numerosi i controlli per reprimere lo spaccio di stupefacenti che hanno permesso di deferire in stato di libertà un giovane senegalese classe ’96 sorpreso nei pressi della Lizza con alcune dosi di stupefacente di varia tipologia – hashish e marijuana – verosimilmente pronte a essere cedute ad alcuni assuntori del posto.

Identificati e segnalati alla Prefettura quattro assuntori di stupefacente sorpresi nei giardini della Fortezza Medicea.

A Monticiano i militari della locale Stazione, supportati dai limitrofi comandi di Sovicille e Rosia hanno posto in essere una perquisizione domiciliare a carico di un 41enne del posto che al termine è stato deferito in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti in quanto trovato in possesso di alcune pasticche di ecstasy, alcuni grammi di hashish e marijuana. Durante la perquisizione, grazie al supporto di Battman – un pastore tedesco di quattro anni del Nucleo Cinofili Carabinieri di Firenze specializzato nella ricerca di droga – sono stati rinvenuti anche alcuni grammi di semi per la coltivazione della canapa. I Carabinieri hanno altresì deferito la compagna del proprietario di casa, per omessa custodia di armi in quanto non custodiva diligentemente una pistola regolarmente detenuta.

A Rapolano Terme i Carabinieri della locale Stazione, hanno arrestato un cittadino albanese in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso a suo carico per reati inerenti la branca degli stupefacenti.

Il servizio ha permesso, complessivamente di identificare 80 persone e controllare 5 esercizi pubblici, individuati tra quelli potenzialmente frequentati da soggetti dediti alla commissione di reati.