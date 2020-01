Litiga con il compagno, donna incinta finisce al pronto soccorso

Una donna, stanotte, ha segnalato di avere avuto un dissidio con il compagno. I carabinieri hanno inviato la gazzella del Nor, è stato informato il comandante della stazione di Siena che è arrivato sul posto. I militari intervenuti hanno appurato che i due avevano avuto in un primo momento una discussione verbale poi sfociata in una colluttazione. La donna,incinta, ha riportato degli ematomi sui polsi, mentre l’uomo un graffio sul naso.

Alle 3.40 la donna è stata trasportata nel pronto soccorso Le Scotte di Siena per ulteriori accertamenti. Alle 5 i militari hanno riferito che era stato attivato il protocollo del codice rosa, che la donna non è a rischio di aborto, e che a breve sarebbe stata dimessa.

Inoltre entrambi nel pomeriggio sono stati invitati a recarsi negli uffici della stazione di Siena per formalizzare il racconto dei fatti accaduti.