Covid-19: a Siena 319 persone controllate dei carabinieri per Pasqua, 30 sono state multate

Sono state 319 le persone controllate dai carabinieri per Pasqua di cui 30 sono state multate per aver violato l’ex articolo 4 del D.L. 19/2020 un’altra persona è stata multata per altri reati. Trenta sono anche gli esercizi commerciali controllati con un titolare multato ancora per violazione dell’ex articolo 4 del D.L. 19/2020. “Un’altra cosa particolare – fanno sapere i carabinieri-che è accaduta ieri mattina è che sono stati visti diversi cittadini di nazionalità cinese convergere verso via Fiorentina. Andavano tutti autonomamente a farsi consegnare delle mascherine che erano state loro destinate dall’ambasciata cinese in Italia. Si trattava perlopiù di studenti della Università per stranieri “.