Carabinieri, oggi il 206esimo annuale di fondazione. Il messaggio del comandante Stefano Di Pace

Per le limitazioni imposte dalla pandemia non ci saranno le consuete celebrazioni ma oggi ricorre comunque il 206° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Nella sede del Commando provinciale, durante la giornata e alla presenza del prefetto Armando Gradone, sarà deposta una corona al cippo eretto in onore dei caduti dell’Arma,” non dimenticando coloro che con eroismo, abnegazione, spirito di sacrificio hanno immolato la loro vita per garantire la sicurezza dei cittadini”, questo il messaggio del comandante provinciale Stefano di Pace.

Stavolta Di Pace non ha potuto leggere il suo discorso ma lo ha affidato ad una nota stampa .”Anche in questo periodo – prosegue-, ho accolto con orgoglio le espressioni di apprezzamento e gratitudine che mi sono pervenute dai più qualificati interlocutori ma anche dai semplici cittadini sull’operato dei miei Carabinieri. In tali attestazioni tutti riconoscono la dedizione, la competenza e la generosa disponibilità di tutti i militari dell’Arma che, con coscienza, senso di equilibrio e responsabilità, hanno attuato i protocolli adottati dalle Autorità sanitarie e nazionali in questo momento attraversato da inquietudine”.

“A tutti i Carabinieri della provincia di Siena giunga pertanto la mia incondizionata gratitudine e riconoscenza- continua Di Pace-, ancora più sentita nella consapevolezza del rischio che essi hanno affrontato, permanendo doverosamente vicini alle popolazioni.A tutti i Carabinieri della provincia di Siena chiedo altresì di ricordare le figure dei nostri colleghi recentemente scomparsi. Stringiamoci idealmente in questo giorno attorno alle famiglie del Brigadiere Capo Massimo Trippanera e dell’Appuntato Scelto Giuseppe Carrella, che hanno prestato servizio ad Asciano e Sinalunga, traendo dalle loro vite, dai loro valori ulteriore forza per proseguire sulla via del dovere”.

Queste le principali operazioni condotte dai carabinieri tra il 2019 e il 2020

-Operazione Vulturius –Nelle province di Napoli, Milano, Pavia, Brescia, Rimini e Pistoia, militari del comando provinciale di Siena, supportati dai comandi territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a 14 provvedimenti cautelari emessi dal GIP del Tribunale di Siena – nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili di “associazione per delinquere” dedita a “truffe” ed “estorsione”

– Operazione Silvestro-Nelle province di Siena e Firenze i carabinieri locali, supportati dai comandi territorialmente competenti, hanno dato esecuzione a 11 provvedimenti cautelari – emessi dal GIP del Tribunale di Siena – nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili di “associazione per delinquere” dedita a “detenzione fini spaccio di sostanze stupefacenti

-Operazione Delirio – In provincia di Torino, Cosenza, Bari, Napoli e Roma, militari del Nucleo Investigativo del capoluogo, unitamente a personale territorialmente competenti, davano esecuzione a 25 decreti di perquisizione personale e domiciliare nei confronti di altrettanti soggetti (19 minorenni) emesse dalla Procura presso il Tribunale dei Minori di Firenze per i reati di “pedopornografia”, “apologia del nazismo” e “apologia dell’islamismo”.