Carabinieri di Siena, nuovo comandante per la stazione in viale Bracci. E’ Roberto Leacche

Ha assunto il comando della stazione carabinieri di Siena principale, in viale Bracci, il luogotenente C.S. Roberto Leacche. originario di Ronciglione, provincia di Viterbo, ha intrapreso la propria carriera nell’Arma come carabiniere semplice, frequentando il relativo corso presso la Scuola allievi carabinieri di Campobasso. Dopo due mesi al reggimento paracadutisti “Tuscania” a Livorno, Leacche ha vinro il concorso da sottufficiale e frequentava per due anni le Scuole di Velletri e di Firenze. Al termine di due anni di corso, veniva destinato immediatamente in Provincia di Siena prima all’aliquota radiomobile di Montalcino e poi a quella di Poggibonsi, sino ad assumere nell’agosto 1989 il comando della stazione CC di Radda in Chianti che manterrà per poco più di tre anni, essendo stato poi destinato al comando della stazione CC di Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo, incarico ricoperto per ben 20 anni. In occasione del suo ritorno in provincia e dell’assunzione del delicato incarico, l’esperto Luogotenente è stato oggi ricevuto dal Comandante provinciale dei carabinieri di Siena, colonnello Stefano di Pace, che si è complimentato e felicitato con lui, facendogli i migliori auguri per un proficuo lavoro nell’espletamento del nuovo importante ufficio.