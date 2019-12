Minacce e insulti alla rivale in amore: 40enne denunciata

Una quarantenne moglie che si sente tradita dal marito,” nel merito della vicenda coniugale non abbiamo ragioni ed elementi per esprimerci- fanno sapere i carabinieri-”, avrebbe intrapreso una sistematica opera di vessazione nei confronti della coetanea rivale in amore. Ogni volta che la incontrava e gli incontri sono ricercati con cura dalla vessatrice, la inonda di insulti e di minacce, tanto da provocarle un’insostenibile stato d’ansia che la conduce alla caserma dei carabinieri dove ha avuto modo di sfogarsi, recriminare, denunciare e querelare l’avversaria, o presunta tale, che le rende la vita impossibile. La descrizione di tali atti persecutori è stata tradotta in un accurato referto trasmesso alla Procura della Repubblica del Tribunale di Siena e si è così aperto un delicato fascicolo giudiziario. Nel frattempo la vittima è stata resa edotta dell’opportunità di chiamare il 112 ogni volta che si senta concretamente in pericolo e dell’opportunità di rivolgersi a un centro antiviolenza.