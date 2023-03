Capodanno senese, la diretta delle celebrazioni

Le Celebrazioni del Capodanno senese sono trasmesse in diretta sui canali di Siena News. Si inizia alle 17, con i priori delle 17 Consorelle, accompagnati da due alfieri ed un tamburino per Contrada, che si ritroveranno all’interno della chiesa della Santissima Annunziata per la consegna del cero votivo offerto alla Madonna dal Magistrato delle Contrade. Dopodiché, sarà il Cardinale Augusto Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino, ad officiare la cerimonia dell’accensione del cero. Alle 17.30, invece, il corteo di priori e figuranti inizierà a spostarsi verso Palazzo pubblico dove, alle 18, Brunello Cucinelli terrà la sua Lectio Magistralis. L’umanista e imprenditore del cashmere umbro, conosciuto anche per le sue opere di filantropia oltre che per la sua carriera nel campo della moda, dopo aver tenuto la lezione, si intratterrà a cena con le autorità cittadine ed i priori nella Contrada della Tartuca.

