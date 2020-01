Botte da orbi per Capodanno: rissa in Piazza del Campo, uomo finisce all’ospedale

In una serata molto tranquilla in cui sono poche le richieste di intervento inoltrate al 113 , la polizia ha rilevato solamente due episodi delittuosi, di una certa gravità, accaduti ed in entrambi i casi gli autori sono già stati assicurati alla giustizia.

Il primo, la cui dinamica è ancora in corso di accertamento, si è verificato in piazza del Campo dopo le 3, quindi al termine del deflusso del pubblico del concerto. Due equipaggi della Questura sono intervenuti per segnalazione di una lite e di un “uomo a terra” nei pressi di un bar/ristorante. I primi accertamenti consentivano di stabilire che il ferito, un cittadino straniero privo di documenti, poco prima, aveva avuto un alterco con altri avventori, ed era caduto a terra, perdendo i sensi.

In conseguenza di ciò, si è reso necessario il ricovero nel locale policlinico, ove è attualmente tenuto “in osservazione” al fine di monitorare il decorso del trauma, verosimilmente conseguenza della caduta. Gli agenti hanno acquisito testimonianze utili e accompagnato in questura tre soggetti coinvolti nella vicenda, tra cui l’autore della lite con lo straniero. Accertamenti in corso dalle Volanti e dalla Squadra Mobile d’intesa con la locale Procura della Repubblica, già notiziata.

Poco dopo, in Piazza Matteotti, si è registrato un ulteriore evento che ha visto come protagonista un 31enne nigeriano, residente a Siena, in regola con le norme di ingresso e soggiorno sul territorio dello Stato e privo di precedenti di Polizia. Lo straniero, in evidente stato di alterazione alcolica, ha sferrato, per futili motivi, un pugno ad una ragazza, causandole la frattura del setto nasale, con una prognosi di trenta giorni. La violenza è scaturita nel corso di un alterco, nell’attesa di un taxi, per questioni sul diritto di precedenza. Il cittadino nigeriano è stato rintracciato ed identificato nell’immediatezza dei fatti dal personale delle Volanti della Questura di Siena, accompagnato in Questura e denunciato in stato di libertà per lesioni gravi.