Caos prenotazione vaccini Regione Toscana, appare anche Arbia. Ma in realtà non c’è

Scoppia il caos sul sito della regione Toscana per la prenotazione del vaccino. Da ieri, infatti, risulta hub vaccinale attivo il Palasport di Arbia, nel comune di Asciano, centro che in passato era stato attivo ma che negli scorsi mesi aveva cessato la propria attività. Un disagio che diventa palese, nel momento in cui sono tanti i cittadini che potrebbero voler effettuare lì la vaccinazione senza averne effettivamente la possibilità.

“Ho già verificato la questione con la Asl Toscana sud est “. A parlare è Marcello Pastorelli, assessore alla salute del comune di Asciano, che prosegue: “Al momento l’Hub di Arbia non è attivo, né è prevista una ripresa del servizio a breve o a lungo termine”. “Probabilmente – aggiunge – il disservizio è da ascrivere ai server della regione Toscana che hanno dovuto reinserire come hub vaccinale il Papillon di Monteroni che, quello sì, è stato da poco riattivato”.