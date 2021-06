Caos per i vaccini al PalaGiannelli: centinaia in fila poi si decide di cambiare per fasce di età

Questa sera al PalaGiannelli è scoppiato il caos quando il criterio di assegnazione delle dosi di vaccino sarebbe stato improvvisamente cambiato. Dovevano ancora scoccare le 19 quando le prime persone si mettevano in fila nella speranza di accedere ad una dose di vaccino: questa sera era infatti prevista l’open week Pfizer, come disposto dalla regione Toscana. Le dosi del medicinale erano 200 da somministrare tra le 20 e le 23.

I primi problemi sono sorti in relazione alla grande quantità di persone che si è recata quest’oggi, ma la situazione è andata fuori controllo nel momento in cui, agli astanti, è stato comunicato che non si sarebbe più proceduto in base all’ordine di arrivo in loco, ma dando la priorità in base all’anno di nascita: precedenza agli anziani quindi. A quel punto la parvenza di fila che si era mantenuta è saltata e si è assistito alla confusione che si può ben vedere nelle fotografie. A scatenare l’irritazione dei presenti è stato il veder persa la posizione conquistata con pazienza e vedersi passare avanti persone arrivate anche 2 o 3 ore più tardi. Per provare a mettere ordine alla situazione sono intervenute anche le forze dell’ordine.