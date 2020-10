Caos in Piazza del Campo, bidoni e tavoli volano per una rissa

Momenti di panico alcuni minuti fa in Piazza del Campo: le persone presenti sono scappate di corsa dopo che un gruppo di tifosi della Fiorentina, davanti a un locale dove c’erano diversi presenti per l’aperitivo della domenica, ha fatto volare alcuni tavoli e i bidoni per la raccolta del vetro agitando anche le cinture che si erano sfilati dai pantaloni e alcune mazze. Il motivo è da ricercarsi nello scontro con alcuni tifosi del Siena, stando alle prima notizie che sono però da verificare. Sono intervenuti carabinieri e polizia, che stanno ancora cercando il gruppo di tifosi per le strade del centro. Sarebbero stati aggrediti anche alcuni passanti in Banchi di Sopra