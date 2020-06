Cantiere davanti al ristorante, l’assessore Pugliese: “Trovata fuga di gas, i lavori riprendono domani”

“Avevamo fatto il possibile per programmare l’intervento nella zona lavorando subito difronte al ristorante e poi in tutto il resto della piazza per dare loro la possibilità di mettere i tavoli fuori. Purtroppo durante i lavori è stata trovata un’ampia fuga di gas ed abbiamo dovuto chiamare Centria che è subito intervenuta”. Così l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Siena Sara Pugliese risponde alla ristoratrice che aveva segnalato il forte disagio a Siena News(link qui).

“Di conseguenza gli operai si sono dovuti momentaneamente fermare in quella zona ed ho fatto in modo che andassero a lavorare in vicolo San Salvatore ripristinando il lastricato– continua-. A tutto ciò si è aggiunto il fatto che la Soprintendenza, quando si rendono necessari scavi più profondi (come è avvenuto per la sostituzione dei tubi) fa fare le indagini e quindi Centria ha mandato stamani il loro archeologo”.

“Nel pomeriggio hanno ricoperto lo scavo e domani la ditta tornerà a lavorare. Questa sera ho chiamato personalmente la Signora Donatella Papi, le ho spiegato quanto sopra e mi sono scusata per i disagi ma soprattutto per la brutta risposta che sua figlia ha ricevuto stamani – conclude Pugliese”.