“Cantare e dirigere nella Liturgia”, aprono le iscrizioni alla seconda edizione

Al via la seconda edizione di “Cantare e Dirigere nella Liturgia”, il corso della linea LAUDETUR formazione realizzato su iniziativa dell’Opera della Metropolitana di Siena, e dell’Accademia Musicale Chigiana, in collaborazione con l’Accademia Corale Italiana.

Il corso è rivolto a coristi, animatori liturgici, direttori di coro, organisti e strumentisti di Siena e del territorio nazionale, interessati a conoscere e approfondire gli aspetti teologici e musicologici della pratica musicale nel contesto celebrativo. Il corso sarà strutturato in una serie di 6 incontri della durata di 2 e 4 ore dal 15 aprile al 4 giugno 2023 con sessioni teologico-liturgiche dedicate all’analisi dei testi e alla preparazione della celebrazione comunitaria e sessioni musicologico-esecutive relative alla direzione corale e la vocalità, alla prassi e al repertorio fino all’accompagnamento organistico e strumentale. Il corso si svolgerà in alcuni luoghi significativi della città di Siena e del territorio senese quali il Palazzo Chigi Saracini, la Basilica di San Clemente in Santa Maria dei Servi, la Chiesa della Santissima Annunziata, la Cattedrale di Santa Maria Assunta e ad Arezzo presso la sede dell’Accademia Corale Italiana.

Il Corso sarà presentato con una lezione aperta mercoledì 5 aprile alle ore 15:30 presso il Salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini alla presenza di alcuni docenti e del Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”.

«Siamo molto lieti – dichiara il Rettore dell’Opera della Metropolitana di Siena, Prof. Giovanni Minnucci – di poter proseguire la tradizione della Cappella musicale della Cattedrale. Essa è attestata dall’esistenza, nel nostro Archivio, di numerosissime partiture inedite e a stampa, come dimostrano gli studi recenti condotti in collaborazione con i docenti del Dipartimento di Scienze storiche e dei beni culturali. I risultati di queste indagini, già resi pubblici nel nostro e in siti specializzati attraverso un apposito link, vedranno presto la luce tramite alcune pubblicazioni, grazie al finanziamento dell’Opera della Metropolitana. Contestualmente, volgendo lo sguardo al futuro, vogliamo far emergere nuovi talenti che possano accompagnare con i rispettivi Cori le varie ed importanti occasioni liturgiche dell’Arcidiocesi».

Tra i relatori del Corso formativo “Cantare e dirigere nella liturgia” don Roberto Bianchini e don Enrico Grassini, docenti presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Toscano “S. Caterina da Siena”, il direttore del Coro della Cattedrale Maestro Lorenzo Donati, e l’organista della Cattedrale di Siena Maestro Cesare Mancini.

In virtù della collaborazione con l’Accademia Corale Italiana, i partecipanti potranno seguire le lezioni di “Canto monodico cristiano”, “Elementi di musica liturgica” e “Prassi esecutiva” tenute rispettivamente da Alexander M. Schweitzer, teologo e musicista tedesco specializzatosi in Canto gregoriano con J.B. Göschl, nonché Presidente dell’AISCGre – Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano, don Riccardo Miolo, collaboratore del Servizio per la Pastorale Liturgica sezione musica sacra della Diocesi di Milano, e da Gianfranco Cambareri, docente di esercitazioni corali al Conservatorio “F. Torrefranca” di Vibo Valentia e direttore musicale della cappella musicale del Santuario di San Domenico in Soriano.

Come afferma il Direttore del Coro della Cattedrale M° Lorenzo Donati «questo corso prosegue il proprio cammino di approfondimento, per sostenere la crescita e l’aggiornamento di coloro, musicisti e appassionati, che desiderano svolgere al meglio il loro ministero all’interno delle azioni liturgiche. Un percorso che, data l’attenzione a livello locale e nazionale avuto nella sua prima edizione, vede nel Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” e nella collaborazione tra Opera della Metropolitana e Accademia Chigiana un valore aggiunto straordinario che ne garantisce qualità, cura ed efficacia. Importante è anche la conferma della collaborazione con l’Accademia Corale Italiana che riuscirà a portare a Siena il grande esperto di canto gregoriano Alexander M. Schweitzer e il suo gruppo norvegese Consortium Vocale Oslo. Ringrazio i docenti e i coristi per la loro disponibilità a partecipare a questa iniziativa con la professionalità e la passione sinora dimostrate».

Al Corso di formazione “Cantare e dirigere nella liturgia” potranno accedere direttori di coro, coristi, animatori liturgici, organisti e strumentisti ed è prevista la partecipazione attiva dei corsisti durante la celebrazione di una Santa Messa.

L’iscrizione dovrà essere effettuata on-line – entro martedì 11 aprile 2023 – dalla pagina del sito web dell’Accademia Chigiana dedicata all’iniziativa. Per chiarimenti o informazioni si prega di contattare la Segreteria Allievi all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o telefonicamente al numero +39 0577 22091.

La quota di iscrizione al corso è di 50,00 Euro. Il corso è gratuito per i direttori di coro e gli animatori liturgici della Diocesi di Siena, Colle Val d’Elsa e Montalcino e per gli iscritti ai corsi dell’Accademia Corale Italiana.

