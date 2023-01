“Ben venga tutto ciò che che corrisponda al mettersi al servizio della popolazione”. Lo dice il cardinale Augusto Paolo Lojudice commentando la candidatura della ex-referente della Caritas di Siena Anna Ferretti alle primarie del centrosinistra. “Quando mi ha detto delle sue intenzioni non ho potuto dirgli di no ma per la Caritas è una grande perdita. Era un dono prezioso vista la sua conoscenza delle varie situazioni”, ha aggiunto l’arcivescovo.