Canale3Toscana inaugura i nuovi studi tv e presenta il palinsesto

Canale3Toscana ha inaugurato i nuovi studi tv nella storica sede in via dei Montanini dove l’emittente è nata nel 1978.

Un importate investimento in tecnologia a tutto tondo dalle regie alle postazioni montaggio, dall’impiego di grandi schermi ledwall negli studi a telecamere di ultimissima generazione.

In particolare oggi, dopo aver già svelato il nuovo studio dedicato alle news, è stato presentato lo studio grande che ospiterà dibattiti e trasmissioni di approfondimento.

Canale3Toscana ha completamente rinnovato anche i suoi mezzi regia esterni, dotandosi di un pullman regia che verrà utilizzato per le produzioni in diretta per eventi seguiti dall’emittente o per eventi di clienti.

La giornata è stata anche l’occasione per presentare i nuovi impegni di palinsesto che da ottobre l’emittente porterà avanti.

Si amplierà lo spazio delle news serali in diretta a partire dalle 19.00, il racconto con C3T News delle notizie della città e del territorio, a seguire l’appuntamento con il Post Tg dove insieme ad ospiti in studio verranno affrontate tematiche di attualità. Un’attenzione particolare sarà dedicata al territorio della Valdelsa con format specifici.

Grande impegno anche per il racconto dello sport con la trasmissione delle partire del Siena FC, il racconto del basket e delle eccellenze sportive senesi a tutto tondo come il pattinaggio corsa.

Canale3Toscana continua inoltre il suo impegno come Media partner di Eroica; in diretta verranno trasmessi all’interno del format Giorni Eroici le testimonianze degli eventi, gare, racconti dei protagonisti. Il ciclismo avrà anche un format dedicato in generale a questa disciplina con la presenza di Giancarlo Brocci.

Cultura ed arte avranno un grande spazio con la continuazione del format Visita Guidata che ci porterà a raccontare prima le bellezze artistiche di Firenze, Cortona, Volterra, Arezzo, Livorno, per poi spaziare nel resto d’Italia.

Nel nuovo studio verranno ospitati dibattiti per raccontare la politica del territorio, l’economia, la storia e le tradizioni in particolare con una collaborazione con gli archivi fotografici della rivista Il Carroccio.

Ampio spazio al racconto intorno al Palio ed ai suoi protagonisti di ieri e di oggi con il lavoro di Michele Fiorini e Ricordi di Palio, al quale si aggiunge la programmazione dei tantissimi contenuti video degli archivi di Canale Civico.

Nel corso dell’anno verranno poi organizzate molte dirette in esterno per seguire eventi di grande richiamo come il Festival di San Remo.

Ulteriore novità del nuovo palinsesto le serate cinema in cui l’emittente trasmetterà in prime time alcuni tra le più conosciute produzioni cinematografiche italiane e straniere.

Così commenta l’impegno in corso Beppe Costa, Presidente di Opera Laboratori: “Per arricchire e differenziare l’offerta culturale si è deciso di investire, come azionisti di riferimento, nel canale regionale toscano Canale 3 con l’intento di curarne il palinsesto dando particolare valore agli eventi storico-artistici-culturali presenti sul territorio regionale e nazionale. Una visione aziendale, quindi, più ampia che vuole confermare il nostro ruolo di player culturale integrato con il territorio e sensibile alle peculiarità che lo caratterizzano per offrire al pubblico un servizio completo, unico ed innovativo, sempre con un occhio di riguardo verso il patrimonio che abbiamo avuto la fortuna di trovare e che abbiamo il dovere di proteggere per tramandarlo alle generazioni future”. Virginia Masoni, Direttrice di Canale3Toscana: “Oggi è un giorno importante nella lunga storia di questa emittente, abbiamo lavorato duramente per dare vita a questi nuovi orizzonti che ci vedranno crescere ed offrire al nostro pubblico un’offerta sempre più ricca di contenuti, metteremo come sempre dedizione, professionalità e cuore nel nostro lavoro”. Franco Masoni, socio fondatore: “Canale3Toscana è una della più antiche emittenti private italiane, oggi è pronta ad nuovo impegno per il futuro portando con sé la sua intensa storia ed i suoi valori”.

I nuovi studi di Canale3Toscana inoltre sono stati oggi anche il luogo in cui il Presidente Costa ha presentato il report integrato del gruppo: “Le principali fonti dei dati e delle informazioni riportate nel report sono: sistemi gestionali e contabili aziendali, sistema di gestione integrato aziendale per la qualità, la salute e sicurezza certificato secondo gli standard ISO 9001 e ISO 45100 e le informazioni e dati forniti dai singoli responsabili di processo. L’obiettivo è stato quello di illustrare in che modo l’azienda si impegna a creare valore, non solo nel breve, ma anche nel medio e lungo periodo per tutti gli stakeholder sulla base di tutti quei risultati rilevanti ai fini della competitività, ma che non trovano riscontri nei tradizionali strumenti di reporting civilistico. Il report integrato è stato elaborato all’interno del perimetro di rendicontazione dei dati economici, ambientali e sociali e comprende le attività di Opera Laboratori e delle sue controllate per l’esercizio fiscale 2022. Lavoriamo ad arte per l’arte, preservando, divulgando, gestendo e valorizzando il patrimonio culturale. Un passato di esperienze ed eventi che proiettiamo nel futuro, con visione e innovazione, perché condividere la bellezza nel tempo è il senso vero del nostro fare”.