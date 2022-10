Campostaggia si tinge di rosa nel mese della prevenzione del tumore al seno

L’ospedale di Campostagga si tinge di rosa aderendo alla campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno. Mercoledì 26 ottobre, in auditorium, dalle ore 11.30 alle 13 è in programma un incontro tra il servizio di Senologia ed il territorio dell’Alta Valdelsa. Durante l’evento verranno presentati i dati dell’attività, i servizi offerti e le nuove prospettive diagnostiche, al quale seguirà un dibattito che coinvolgerà il pubblico presente in aula.

Inoltre il Servizio di Senologia offrirà:

;ammografie nei giorni del 28 e 29 ottobre previo appuntamento telefonico al numero 0577 994276. Al via le prenotazioni da lunedì 24 ottobre fino ad esaurimento posti disponibili.

Il servizio di Ginecologia metterà anche a disposizione: