Campostaggia: il Lions Club Valdelsa dona un nuovo respiratore per la cardiologia

Donazione all’ospedale di Campostaggia da parte del Lions club Valdelsa, che ha consegnato un ventilatore per la somministrazione di ossigeno ad alti flussi al reparto di Cardiologia. Uno strumento facilmente trasportabile e quindi di comodo utilizzo per gli operatori. “Un apparecchio già sperimentato nel nostro ospedale – ha spiegato Antonio D’Arpino, direttore Uosd Cardiologia di Campostaggia – che ci consente di supportare i pazienti dal punto di vista respiratorio. Per noi rappresenta un passo avanti significativo per la comodità d’uso di questo apparecchio”.

Presente alla cerimonia il presidente del Lions Club Valdelsa Flaminio Benvenuti, insieme a Lorenzo Bozzi e Stefano Mecacci. “Eravamo consapevoli dell’importanza di questo strumento – ha detto Benvenuti – e quindi siamo contenti di aver raggiunto l’obiettivo di questa donazione, a conferma dell’attenzione del nostro Club a sostegno delle nostre realtà anche in un periodo difficile come quello della pandemia”.

“Desidero ringraziare il Lions Club Valdelsa – ha detto Lucia Grazia Campanile, direttore dell’ospedale di Campostaggia – per l’impegno che anche in questa occasione ha mostrato nei confronti della nostra struttura, punto di riferimento importante per tutto il territorio”.