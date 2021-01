Fiocco azzurro a Campostaggia: Niccolò è il primo nato del 2021

Ha salutato il nuovo anno appena un minuto dopo la mezzanotte: Niccolò, dal peso di 3,370 kg, è venuto alla luce all’Ospedale di Campostaggia con parto naturale da mamma Addolorata. Con lei il padre Walter per festeggiare l’arrivo del 2021 con questa grande gioia. Ieri sera alle 20.36 si era verificato l’ultimo parto del 2020, ancora un maschietto: Filippo, dal peso di 3,050 kg. All’Ospedale di Nottola ancora nessuna nuova nascita nel 2021. A chiudere il 2020 era stata Aurora, dal peso di 3,170 kg, nata alle 16,45 del 30 dicembre.

Le strutture dell’Azienda Usl Sud Est hanno garantito lo svolgimento di ogni procedura nella massima sicurezza, per garantire anche in un anno complicato come il 2020 tutte le attenzioni necessarie alle donne e ai neonati. A Campostaggia si sono verificate l’anno scorso 589 nascite, a Nottola sono state 522.