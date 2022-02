Campionato nazionale del riciclo, Siena nella finalissima nazionale grazie ai ragazzi dell’istituto Don Bosco

E’ molto importante parlare di tutela, sostenibilità ambientale ed economia circolare e farlo in modo alternativo e divertente è sicuramente un mix vincente. Fare la raccolta differenziata e recuperare le nostre “risorse” dai rifiuti significa risparmiare e proteggere l’ambiente riciclando e trasformando materiali che usiamo tutti i giorni. Proprio per questo motivo l’Istituto “San Giovanni Bosco” di Colle di Val D’Elsa ha scelto di partecipare al Green Game, il campionato nazionale sul riciclo. La raccolta differenziata ed il rispetto dell’ambiente diventano quindi materia di studio, seguendo un pratico progetto didattico gli studenti italiani si stanno mettendo in gioco e si stanno sfidando al green Game Digital: il Concorso Nazionale ideato dai Consorzi Nazionali per la Raccolta, il Recupero ed il Riciclo degli Imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea insieme agli esperti formatori di Peaktime, agenzia specializzata in progetti didattici.

L’obiettivo primario di Green Game è quello di affiancare i ragazzi e i loro insegnanti nell’educazione ambientale attraverso un metodo estremamente innovativo e vincente con gli studenti: l’utilizzo di tecnologie interattive e la sana competizione. Il Green Game in questa edizione raggiungerà oltre 130 Scuole in tutta Italia, coinvolgendo 23.000 studenti.

Una sfida che i ragazzi accettano con grande partecipazione e che di scuola in scuola miete consensi continui. Lo studente più meritevole vince in premio un buono per gli acquisti online, mentre la classe che ottiene il punteggio medio più alto si aggiudica il pass per la Finalissima Nazionale dove incontrerà le migliori classi selezionate in ogni Istituto e in tutta Italia.

Al termine di ogni appuntamento, la classe che otterrà il punteggio medio più alto si aggiudicherà il pass per la Finalissima Nazionale dove incontrerà le migliori classi selezionate in ogni Istituto e in tutta Italia, mentre lo studente migliore che si è aggiudicato l’appellativo di “esperto riciclatore” vincerà un buono per gli acquisti in rete. La classe 2^BMA è passata alla Finalissima Nazionale dove rappresenterà la provincia di Siena a livello nazionale, mentre l’appellativo di “esperto riciclatore” è andato a Daniele L.

Green Game per il valore didattico, etico e formativo è patrocinato dal Ministero della Transizione Ecologica. Le iscrizioni sono ancora aperte! Si può partecipare al Green Game Digital sia da scuola che da casa. Tutte le informazioni e per le iscrizioni www.greengame.it e sulle pagine ufficiali di Facebook e Instagram. L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite.