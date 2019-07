Campionati di ciclismo su strada: variazioni ai servizi bus di Tiemme

Variazioni ai servizi di trasporto pubblico di Tiemme sono previste in occasione dei campionati di ciclismo su strada in programma nel fine settimana. Per consentirne lo svolgimento infatti, sabato 6 e domenica 7 luglio nelle fasce orarie dalle 9 alle 10.45, dalle 11.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30 circa saranno chiuse al transito delle vie del centro di Chianciano Terme e Montallese.

Sabato 6 luglio

Nelle fasce orarie indicate, saranno interessate da variazioni la corsa della linea 139 in partenza alle 14 da Siena per Chianciano e quella della linea ST3 in partenza alle 10.55 da Bettolle per Montepulciano-Chianciano, che si attesteranno entrambe a Montepulciano. Alcune corse della linea FT4 saranno invece soppresse o posticipate, così come non saranno effettuate alcune corse della linea FT5.

Domenica 7 luglio

Le corse della linea T4B in partenza alle 14.10 da Montepulciano per Chianciano-Chiusi e delle 16.30 da Chiusi per Chianciano-Montepulciano non saranno effettuate.

Servizio urbano di Chianciano Terme

Dalle 9 alle 17.30 di entrambe le giornate le corse delle linee T31 e T32 saranno soppresse, ad eccezione, nella sola giornata di sabato 6 luglio, delle corse della linea T31 in partenza alle 10.45, 11, 11.15 e 13.15.

Tutti i dettagli delle variazioni possono essere consultati accedendo alla sezione news del sito www.tiemmespa.it.