Campi solari 2023, al via l’assegnazione dei contributi rivolti alle famiglie senesi

Aperti i termini per l’assegnazione dei contributi ai campi solari 2023 del Comune di Siena per le famiglie senesi con figli dai 6 anni che hanno frequentato nell’anno scolastico 2022/2023 una scuola primaria o secondaria di primo grado o secondaria di secondo grado e fino ai 18 anni.

Inoltre tra i requisiti di accesso è richiesta la residenza nel Comune di Siena e un Isee non superiore a 30mila euro. Per quanto riguarda la misura del contribuito erogato è previsto fino a un massimo di 120 euro per una settimana di frequenza a un campo estivo presso un gestore iscritto nell’elenco comunale e fino a un massimo di due settimane. Anche un contributo per minori in situazioni di disabilità dedicato alle spese per l’educatore fissato a 18 euro all’ora per un totale di 1.000 euro.

Cliccando qui è possibile scaricare gli allegati e i documenti necessari per l’ottenimento del contributo. Altresì recandosi all’ufficio Urp di Palazzo Berlinghieri o presso lo Sportello Famiglia.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 maggio e trasmesse con la documentazione richiesta tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo di Palazzo Pubblico, Piazza del Campo, 1 oppure a mezzo posta certificata (Pec) al seguente indirizzo: [email protected]

La graduatoria degli ammessi al contributo sarà pubblicata a partire dal prossimo 7 giugno.

Per quanto riguarda l’iscrizione ad uno dei gestori aderenti la cui lista è pubblicata qui è da effettuarsi successivamente all’approvazione della graduatoria degli ammessi al contributo e perfezionata almeno una settimana prima dell’effettiva partecipazione. Il termine ultimo di iscrizione ai campi è comunque fissato al 31 luglio 2023. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi allo Sportello Famiglia, Casato di Sotto 23, aperto al pubblico il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15 alle 17 o telefonando al numero 0577292353.